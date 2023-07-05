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"Враг имеет преимущество в вооружении": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

Алёна Воронина
5 июля 2023, 21:59 обновлено 5 июля, 22:00
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Защитники Украины сейчас создают такие условия, чтобы оккупанты не могли наступать. Далее украинские военные смогут продвигаться быстрее.

Украинские военные, Анна Маляр
В Минобороны рассказали о продвижении ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Минобороны Украины

Украинские военные постепенно продвигаются на фронте. Сейчас они пытаются сделать так, чтобы у российской оккупационной армии не было наступательных возможностей, что поможет в дальнейшем легче и быстрее продвигаться защитникам Украины. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Это ослабление наступательных способностей врага. Это фактически создание обстоятельств и условий, при которых можно будет уже продвигаться быстрее", – отметила она.

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По словам Маляр, у российских оккупантов есть преимущество в вооружении на юге и востоке Украины, но даже в таких условиях украинские военные продвигаются вперед и уничтожают врага.

"То есть наши двигаются в условиях, когда у них значительно меньше оружия, значительно меньше боеприпасов, но меньше с тем, у наших потери меньше, и наши потрошечку, но двигаются. Всё происходит так, как оно лучше всего может происходить в таких условиях", – сказала Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Начальник штаба обороны Британии, Адмирал Энтони Радакин прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание на то, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока всё еще не началось. Британский военачальник считает, что подразделения ВСУ пытаются "взять измором, растянуть и наносить удары" по российским оккупантам. Главная цель украинских защитников – пробить оборону РФ.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что украинские военные пошли в контрнаступление, но темпы продвижения вперед не такие быстрые. Российские оккупанты заранее готовились к контрнаступлению ВСУ – минировали украинские территории, создавали линии обороны и фортификационные инженерные сооружения. Всё это мешает украинским военным и требует большего времени и усилий для продвижения.

Напомним, ISW со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщили, что ситуация в Бахмуте обострилась. Аналитики Института изучения войны исследовали, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, Силам обороны удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута Донецкой области.

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