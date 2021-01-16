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Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила

16 января 2021, 08:48
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Отныне персонал должен общаться с посетителями на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

супермаркет
16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык / УНИАН

В субботу, 16 января, вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Отныне персонал должен общаться с посетителями на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

Как сообщает Главред, в соответствии со ст. 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности: предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (в том числе интернет-магазины).

Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д.

Но по просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, который приемлем для обеих сторон.

Какие сферы переходят на украинский язык

  • торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);
  • интернет-магазины;
  • кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;
  • банковские учреждения;
  • аптеки;
  • автозаправки;
  • библиотеки;
  • развлекательные заведения;
  • спортзалы;
  • салоны красоты;
  • заведения бытового обслуживания.

Что грозит за нарушение "языкового закона"

После 16 января 2021 года секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обещает штрафовать предприятие в случае систематических нарушений языкового законодательства.

Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм предусмотрены штрафы.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал Кремень.

Языковой закон - о чем сообщалось ранее:

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