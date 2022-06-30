ВСУ не планируют отступать из Лисичанска, на Харьковщине нет признаков второго фронта – Генштаб

ВСУ в Лисичанске продолжают выполнять боевые задания - Генштаб / Генштаб ВСУ, Reuters

Российские оккупационные войска проводят атаки с разных направлений, однако безуспешно. На данный момент ВСУ не планируют отходить от своих позиций в Лисичанске. Бои продолжаются. Открытия второго фронта в Харьковской области не фиксируется, однако враг может попытаться организовать такую ситуацию. Захватчики обстреливают регион и пытаются найти слабые места в обороне области. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 30 июня, он рассказал о том, что силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по обороне Лисичанска. Продолжают идти бои. Украинские войска не планируют отходить со своих позиций.

Читайте такжеОккупанты захватили сразу 3 села на Луганщине – Генштаб"На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступать. Задания выполняют по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет", - отметил Громов.

Кроме того, Генштаб пока не видит признаков открытия второго фронта в Харьковской области.

"Открытия второго фронта на харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предполагаем", - сказал он.

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Впрочем, такое развитие событий не исключено. Вражеские подразделения обстреливают населенные пункты и пытаются найти слабые места в обороне области. Вполне возможно, подобные маневры связаны с ротацией их войск.

"Мы не исключаем этой возможности, наблюдаем за противником, его действиями, его обстрелами. Он проводит обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности. Понимаем мы, что таким образом он пытается прощупать нашу оборону, обнаружить слабые места, возможные направления действий своих войск, в том числе он проводит так называемую подготовку своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений и, как было в 2014 году, они тренируются на нас", - подчеркнул Алексей Громов.

Ситуация в Лисичанске

В Генеральном штабе ВСУ 27 июня сообщили, что войска РФ пытаются окружить силы обороны Украины в Лисичанске. Маневры захватчиков направлены на блокирование города с юга и юго-запада.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что оккупанты РФ усиленно обстреливают Лисичанск из всевозможных вооружений. Численное преимущество на стороне врага. Украинским войскам не хватает дальнобойной артиллерии.

28 июня в Институте изучения войны рассказали, что оккупационной армии России не удалось полностью отрезать Лисичанск от линий сообщения с Бахмутом. Также захватчики провалили наступление в сторону Славянска.

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