УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ не планируют отступать из Лисичанска, на Харьковщине нет признаков второго фронта – Генштаб

30 июня 2022, 19:30

Враг ведет обстрелы населенных пунктов в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне региона, сказал Алексей Громов.

украинские военные, всу
ВСУ в Лисичанске продолжают выполнять боевые задания - Генштаб / Генштаб ВСУ, Reuters

Российские оккупационные войска проводят атаки с разных направлений, однако безуспешно. На данный момент ВСУ не планируют отходить от своих позиций в Лисичанске. Бои продолжаются. Открытия второго фронта в Харьковской области не фиксируется, однако враг может попытаться организовать такую ситуацию. Захватчики обстреливают регион и пытаются найти слабые места в обороне области. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 30 июня, он рассказал о том, что силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по обороне Лисичанска. Продолжают идти бои. Украинские войска не планируют отходить со своих позиций.

Читайте такжеОккупанты захватили сразу 3 села на Луганщине – Генштаб"На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступать. Задания выполняют по обороне населенного пункта. Утром противник также начал ведение штурмовых действий с разных направлений по нашим оборонцам. Войска выполняют задания, бой продолжается, на данное время у противника успеха нет", - отметил Громов.

Кроме того, Генштаб пока не видит признаков открытия второго фронта в Харьковской области.

"Открытия второго фронта на харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предполагаем", - сказал он.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Впрочем, такое развитие событий не исключено. Вражеские подразделения обстреливают населенные пункты и пытаются найти слабые места в обороне области. Вполне возможно, подобные маневры связаны с ротацией их войск.

"Мы не исключаем этой возможности, наблюдаем за противником, его действиями, его обстрелами. Он проводит обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности. Понимаем мы, что таким образом он пытается прощупать нашу оборону, обнаружить слабые места, возможные направления действий своих войск, в том числе он проводит так называемую подготовку своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений и, как было в 2014 году, они тренируются на нас", - подчеркнул Алексей Громов.

Ситуация в Лисичанске

В Генеральном штабе ВСУ 27 июня сообщили, что войска РФ пытаются окружить силы обороны Украины в Лисичанске. Маневры захватчиков направлены на блокирование города с юга и юго-запада.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что оккупанты РФ усиленно обстреливают Лисичанск из всевозможных вооружений. Численное преимущество на стороне врага. Украинским войскам не хватает дальнобойной артиллерии.

28 июня в Институте изучения войны рассказали, что оккупационной армии России не удалось полностью отрезать Лисичанск от линий сообщения с Бахмутом. Также захватчики провалили наступление в сторону Славянска.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:45

"Разминка перед второй волной": астролог предсказала, когда закончится война в Украине

19:44

"Гонит Беса": Галкин высмеял "путиниста" Михалкова

19:38

В Лисичанске оккупанты взялись за штурм НПЗ, отбита атака Славянска - Генштаб

19:30

ВСУ не планируют отступать из Лисичанска, на Харьковщине нет признаков второго фронта – Генштаб

19:14

В России пожаловались на "железный занавес" в отношениях с ЕвросоюзомВидео

Реклама
19:12

Украинские десантники проявили "жест доброй воли": уничтожена колонна техники оккупантовВидео

18:54

Выезд из Украины запретят еще одной категории украинцевВидео

18:43

Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

18:34

Если россияне получают по морде, то сразу проявляют добрую волюмнение

18:22

Украину ждет мощная мировая военная помощь: дадут более 600 танков, 500 артсистем и другую техникуВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

17:50

У Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы 24 февраля - ДжонсонВидео

17:35

Можно даже в микроволновке: 3 способа стерилизации банок для консервации

17:34

Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически

17:32

Трагедия в Кременчуге: под завалами ТРЦ нашли 22 фрагмента телВидео

17:25

Новейшие ПВО, еще больше HIMARS и артиллерия: Байден объявил о новой военной помощи УкраинеВидео

16:42

Может ли Белорусь перейти на сторону Украины: эксперт рассказал, предаст ли Лукашенко ПутинаВидео

16:37

Знаменитая украинская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизвестной болезниВидео

16:37

Киркоров на день рождения сына пожелал ему мираВидео

16:32

ВСУ с дрона "Валькирия" уничтожили вражеский склад боеприпасов к "Ураганам"Видео

Реклама
16:24

Лукашенко призвал Россию быть готовой к применению ядерного оружияВидео

16:19

Сказочная удача и успех во всем: 3 знакам зодиака мощно повезет в июле и августеВидео

16:15

Оккупанты РФ покинули Змеиный: ВСУ отправят войска для полного контроля над островом – ГенштабВидео

16:09

"По Крыму могут "залепить" ВСУ": Гиркин не советует россиянам ехать на оккупированный полуостровВидео

15:54

Оккупанты захватили сразу 3 села на Луганщине – ГенштабВидео

15:44

Как состояние дефолта может отразиться на россиянах: экономист назвал последствияВидео

15:29

Как армия Украины била войска РФ на Змеином: опубликованы кадры ударов по позициям врагаВидео

15:28

Путин будет его дожимать: эксперт объяснил, почему Лукашенко боится нападать на УкраинуВидео

15:26

Актер Сергей Гармаш примкнул к оккупантам в захваченном Херсоне

15:22

Армия мародёров драпанула с острова Змеиныймнение

14:55

Украина превратится в настоящие тропики: синоптики назвали регион, где ударит +39Видео

14:45

Бить Россию – приучать ее к доброй воле: Подоляк призвал к новым ударам по врагу после ЗмеиногоВидео

14:37

Развитие 140-миллионной страны за 20 лет аннулируется решением Путина - эксперт о дефолте в РФВидео

14:27

7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

14:24

Одесская область полностью освобождена от оккупантов – БратчукВидео

14:20

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:18

Под Мариуполем на мине подорвался российский катер "Акула"Видео

14:17

"Миссис Великая Русь" представит РФ на конкурсе "Миссис Вселенная"

14:05

"Что дальше, Крым, Ростов?": у россиян истерика от "шага доброй воли" с островом ЗмеинымВидео

14:02

ВСУ выбили оккупантов из села на Херсонщине: Потемкино под контролем УкраиныВидео

Реклама
14:01

ВСУ выбили войска РФ с острова Змеиный: Черноморский флот скован в части морской акватории – МВДВидео

14:00

Мания величия и шизофрения: хакеры поставили "диагнозы" Путину и Лаврову

13:36

Развлекается: Лорак засветилась на вечеринке в Москве

13:29

Третья мировая война уже началась: Резников заявил, что после Украины Россия нападет на Европу

13:25

Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев: "Было смешно смотреть, как они убегают"Видео

13:20

Змеиный освобожден: Залужный показал видео ударов ВСУ по врагуВидео

13:15

"Летела спиной вниз": женщина, пережившая ракетный удар по Киеву, рассказала, как спасала дочьВидео

12:43

"Комбат мертв, мы едва копыта вынесли, назад не пойдем": "ДНРовцы" рассказали, как их покрошили ВСУВидео

11:57

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

11:53

Сколько украинцев согласны на мирное соглашение и территориальные уступки РФ: результаты опроса WSJ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять