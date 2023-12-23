ВСУ "перемололи" россиян вместе с техникой: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

На Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 46 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.
Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его данным, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
Тарнавский добавил, что общие потери врага за сутки составили 499 человек. Уничтожены 37 единиц военной техники. В частности:
- 2 танка;
- 11 ББМ;
- 8 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 14 автомобилей;
- 1 единица спецтехники;
- 1 склад боеприпасов;
- 34 единицы техники врага повреждены.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута. Вооруженные силы Украины ведут активную оборону, поддерживая свои тактические позиции, и готовы переходить к наступлениям при благоприятных обстоятельствах.
Напомним, ранее сообщалось о том, что к северу от Бахмута, оккупанты сконцентрировали значительные силы и ресурсы армии. Но ситуация в этом направлении остается неоднозначной, по словам военного эксперта Романа Свитана.
Кроме этого, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.
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