УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФ

Яна Ставская
6 ноября 2023, 19:30
Российское командование бросило мобилизованных на минные поля, оставшихся добивали минометами, поделился взятый в плен оккупант.
'Выползали оттуда без глаз и ног': пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФ
Оккупант пожаловался на свое командование / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Российский оккупант отказался от обмена, заявив, что свою жизнь хочет связать с Украиной и помощью украинской армии. Кроме того, он признался, что дважды пытался убежать, но его дважды ловили и угрожали расправами.

Видео допроса очередного мобилизованного из России опубликовал в Сети военный кореспондент Андрей Цаплиенко. Как отметил журналист, пленный участвовал в так называемом разминировании - и едва спасся.

Военнослужащий ВС РФ, в частности, сказал на камеру, что чувствует себя в украинском плену, как "у Христа за пазухой".

видео дня

"Я просто знаю, что я туда приду - и меня привалят, убьют. Это они тут поют, что типа Украина - фашисты, а на самом деле совсем наоборот. Это Россия. Просто я понимаю прекрасно, что я здесь сейчас, как у Христа за пазухой. Я лучше здесь будут отстраиваться, помогать, что-то делать, копать... Я по специальности газоэлектросварщик, электромонтер. То есть, я могу камень ложить, плитку. Я на стройках работал. Лучше я буду здесь отстраиваться, чем я пойду туда", - объяснил оккупант.

Он признался, что боится погибнуть от рук своих же.

"Я туда приду - они начнут меня пытать?! Че где, че сказал, че показал... Зачем оно мне надо? Сначала попытают, потом привалят", - добавил пленный.

Российский оккупант рассказывает о потерях РФ - смотрите видео:

'Выползали оттуда без глаз и ног': пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФ

По его словам, он дважды пытался убежать.

"Пытался убежать, а когда меня поймали, мне сказали: "Если бы в тот день попался, мы тебя раздели бы догола, посадили бы в землю и закопали. Кормил бы ты червячков. Ну тебе повезло, что ты месяц просидел в Луганске". Я тогда машину угнал", - сказал он.

Оккупант заметил, что был готов сесть в тюрьму, только бы его не отправляли в Украину на войну. Затем он рассказал, как в российской армии проходит "разминирование".

"Я готов был в тюрьме сидеть, но не идти ни на какую войну. Когда нас отправляли на убой, нам сказали: типа, поле не заминировано, можете идти. И когда пошли.. я не пошел, так как слышал по слухам, что поле заминировано. Ребята мои пошли туда и лягли. Оттуда кто мог выползать - выползал. Выползали без глаз, без ног оттуда, а тех, кто не успел, просто минометом раскидывали по всему полю. А потом в конце сказали: "Ой, извините, мы забыли, поле и правда заминировано", - пожаловался оккупант.

Потери России

Уже несколько недель российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".

Недавно активист Сергей Стерненко показал, как ВСУ разбили бронегруппу РФ под Угледаром. Под удар украинских сил 2 ноября попали сразу десятки единиц техники врага.

Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война на Донбассе обмен пленными
Реклама

Главное за день

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:15 Украина
Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10 Украина
Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, влияющие на качество чая

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

Реклама
18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

18:42

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:33

Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

18:32

У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

17:57

Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

17:37

Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

17:27

Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:02

Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

Реклама
16:53

Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

16:52

Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закускиВидео

16:35

Какой самый быстрый и мощный мотор в мире: автолюбители обомлеют от удивления

16:33

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:28

Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

16:21

Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем СалемомВидео

16:16

Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

16:15

Невероятный лайфхак для хозяек: вот для чего нужна 4-я сторона терки

15:56

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

15:55

РФ готовит мощные удары: генерал ВСУ назвал сроки и вероятные цели атак врага

15:47

Чтобы уволить главу Хозсуда Киева Босого с должности судьи, ВККС может рассмотреть 8 деклараций добропорядочности - СМИ

15:37

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех: OSINTэры обеспокоены

15:32

Руководители ФГВФЛ Рудуха и Рекрут нанесли ущерб государству в 2016-2019 г. на десятки млн грн - отчет Счетной палаты

15:31

"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

15:10

Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

15:08

Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

15:07

Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром СтояновымВидео

14:59

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых барановмнение

14:55

Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

14:46

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

Реклама
14:26

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:03

Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

13:51

Оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму - росСМИ

13:44

"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из АзоваВидео

13:34

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:10

Нужно найти привидение за 15 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

13:00

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Козе - улучшение ситуации на работе, Крысе - сильные эмоции

12:46

Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

12:43

"Бои продолжаются 24 часа в сутки": военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

12:42

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять