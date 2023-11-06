'Выползали оттуда без глаз и ног': пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФ

Российское командование бросило мобилизованных на минные поля, оставшихся добивали минометами, поделился взятый в плен оккупант.

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Оккупант пожаловался на свое командование / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Российский оккупант отказался от обмена, заявив, что свою жизнь хочет связать с Украиной и помощью украинской армии. Кроме того, он признался, что дважды пытался убежать, но его дважды ловили и угрожали расправами.

Видео допроса очередного мобилизованного из России опубликовал в Сети военный кореспондент Андрей Цаплиенко. Как отметил журналист, пленный участвовал в так называемом разминировании - и едва спасся.

Военнослужащий ВС РФ, в частности, сказал на камеру, что чувствует себя в украинском плену, как "у Христа за пазухой".

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"Я просто знаю, что я туда приду - и меня привалят, убьют. Это они тут поют, что типа Украина - фашисты, а на самом деле совсем наоборот. Это Россия. Просто я понимаю прекрасно, что я здесь сейчас, как у Христа за пазухой. Я лучше здесь будут отстраиваться, помогать, что-то делать, копать... Я по специальности газоэлектросварщик, электромонтер. То есть, я могу камень ложить, плитку. Я на стройках работал. Лучше я буду здесь отстраиваться, чем я пойду туда", - объяснил оккупант.

Он признался, что боится погибнуть от рук своих же.

"Я туда приду - они начнут меня пытать?! Че где, че сказал, че показал... Зачем оно мне надо? Сначала попытают, потом привалят", - добавил пленный.

Российский оккупант рассказывает о потерях РФ - смотрите видео:

По его словам, он дважды пытался убежать.

"Пытался убежать, а когда меня поймали, мне сказали: "Если бы в тот день попался, мы тебя раздели бы догола, посадили бы в землю и закопали. Кормил бы ты червячков. Ну тебе повезло, что ты месяц просидел в Луганске". Я тогда машину угнал", - сказал он.

Оккупант заметил, что был готов сесть в тюрьму, только бы его не отправляли в Украину на войну. Затем он рассказал, как в российской армии проходит "разминирование".

"Я готов был в тюрьме сидеть, но не идти ни на какую войну. Когда нас отправляли на убой, нам сказали: типа, поле не заминировано, можете идти. И когда пошли.. я не пошел, так как слышал по слухам, что поле заминировано. Ребята мои пошли туда и лягли. Оттуда кто мог выползать - выползал. Выползали без глаз, без ног оттуда, а тех, кто не успел, просто минометом раскидывали по всему полю. А потом в конце сказали: "Ой, извините, мы забыли, поле и правда заминировано", - пожаловался оккупант.

Потери России

Уже несколько недель российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".

Недавно активист Сергей Стерненко показал, как ВСУ разбили бронегруппу РФ под Угледаром. Под удар украинских сил 2 ноября попали сразу десятки единиц техники врага.

Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

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