Взрывные темпы роста COVID-19: эксперты назвали сроки пика заболеваемости в Украине

В Украине спрогнозировали всплеск заболеваемости коронавирусом / УНИАН

К середине сентября Украина по показателям заболеваемости коронавирусом выйдет из "желтой" зоны карантина, заявил глава Центра экономики здравоохранения Kиевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что, скорее всего, всплеска заболеваемости стоит ожидать со второй половины октября и до конца ноября.

"Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", - предположил эксперт.

Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ считает, что все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

Вместе с тем он пояснил, что конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, "красными" зонами и пиком заболеваемости пока нет.

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В свою очередь иммунолог Борис Донской подчеркнул, что заболеваемость в стране растет непрогнозировано и неконтролировано.

Он пояснил, что если не предпринимать никаких мер, то пика волны Украина может достигнуть уже через 2-3 недели.

"Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост – возможно, он будет позже и не настолько острым. А лучше всего максимальным темпом привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выражен в показателях смертности", – добавил Донской.

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Коронавирус в Украине:

Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.