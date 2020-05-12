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В Офисе президента заявили о преимуществах изучения русского языка

12 мая 2020, 18:06

В команде президента полагают, что такая стратегия может стать оружием.

Русский язык, Армения
В Офисе президента считают русский язык важным для Украины / фото: 1news.az

Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк считает, что русский язык должен стать обязательным предметом в украинских школах, что позволит русскоязычным гражданам Украины доносить свою позицию до многих стран мира.

В интервью Интерфакс-Украина он подчеркнул, что русский язык может быть для украинцев преимуществом и своего рода оружием. Чиновник полагает, что изучать его необходимо с 1 класса, как английский.

"Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированный на рынок бывшего СНГ", — пояснил замглавы ОП.

Читайте также"Русский язык не искоренить": в Слуге народа возник скандал из-за украинизацииПо словам Костюка, Украина не должна кому-либо отдавать или дарить свое уникальное преимущество владения русским языком. Он полагает, что это позволяет украинцам налаживать коммуникацию с миром и доносить украинскую повестку дня в русскоязычные уголки планеты.

Например, в страны Балтии, Беларусь, Казахстан или даже в Германию или Израиль, где проживает большая русскоговорящая диаспора.

"Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", — добавил Костюк.

Напомним, с нового учебного года в 2020 году для учеников с 5 класса и старше 80% материала будет читаться на украинском языке.

Как ранее сообщалось, Татьяна Монахова подала заявление об отставке с поста уполномоченной по защите государственного языка.

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