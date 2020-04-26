Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре

Любомира Мандзий / Фото: пресс-служба Министерства образования

С нового учебного года в 2020 году для учеников с 5 класса и старше 80% материала будет читаться на украинском языке.

"Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно преподаваться только на украинском языке", - сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в интервью Радио Свобода.

По словам главы Минобразования, 190 школ в стране проводили обучение на русском языке и для организации перехода на украинский язык было проведено множество мероприятий по изучению учителями государственного языка. Она подчеркнула, что тренинги для педагогов проводились во всех регионах страны и все, у кого была необходимость, принимали участие в переподготовке.

Читайте такжеВ министерстве пояснили, как ученикам высчитают оценки за учебный годМандзий добавила, что теперь можно реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании.

Как известно, в Украине принят закон О полном общем среднем образовании, где прописаны нормы полного перехода отечественных средних школ на украинский язык преподавания.

Как ранее сообщалось, Татьяна Монахова подала заявление об отставке с поста уполномоченной по защите государственного языка.

Напомним, Татьяну Монахову 27 ноября минувшего года, правительство назначило уполномоченным по защите государственного языка в Украине (языковым омбудсменом).