В СБУ рассказали, что ждет Кривоша за захват заложников в Луцке

Захват автобуса в Луцке - какое наказание получит луцкий террорист / УНИАН

Помощник начальника управления СБУ Волынской области Иванна Полищук рассказала, что ждет Максима Кривоша за захват автобуса в Луцке.

Прокуратура намерена требовать для Кривоша содержание под стражей, запретив вносить за него залог, пишет Телеграм-канал Страна.

При этом луцкий террорист отказывается сотрудничать со следствием.

"Кривуш отказывается объяснять свои действие, подписывать процессуальные документы. Он говорит, что уже всё сказал 21 июля", – пояснила Полищук.

Читайте такжеЛуцкий террорист должен быть жестоко покаранВыбирать меру пресечения Кривошу будут 23 июля, заседание суда назначено на 15:00. Оно пройдет в открытом режиме под председательством судьи Андрея Севчука.

Напомним, утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.