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"В переговорах нужно придерживаться правил": психолог оценила состояние террориста в Луцке

Эксперт утверждает, что с преступником необходимо поговорить о нем.

21 июля 2020, 19:25
Максим Плохой
Максим Плохой получил оценку психолога / кадр из видео

Известный психолог Елена Рыхальская проанализировала поведение и состояние террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке, среди которых есть дети и беременные женщины.

"Наблюдаю за ситуацией в Луцке целый день. Могу сказать, что поведение этого человека показывает, что как минимум он не стабилен. Его основная задача – привлечь внимание. Если с ним будут вести переговоры, то нужно придерживаться определенных правил", - сказала она в эфире Апостроф TV.

По словам эксперта, не следует успокаивать преступника. Важно в критический момент говорить именно о нем, он ждет внимания к своей персоне.

"Во-первых, не нужно ему говорить, что все будет хорошо и прочее. Разводить демагогию не стоит. Второе, ему нужно говорить о нем. Все вопросы и весь диалог нужно вести вокруг его личности. Его нельзя ругать или запугивать последствиями. Его просто не поняли", - добавляет она.

Рыхальская полагает, что у Кривоша есть семейные проблемы, они могли стать причиной его психического расстройства. Она утверждает, что переговоры с террористом должен вести психолог-мужчина.

Читайте также"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь"Должен быть специалист высокого уровня и желательно мужчина. Женщина в данном вопросе не нужна, так как на террориста давит семейный вопрос и скорее всего, он совершил такой поступок, в том числе и из-за домашних проблем", - отмечает она.

Психолог добавила, что важный фактор – присутствие в Луцке представителей высшей государственной власти, что даст террористу ощущение своей значимости.

"То, что на месте находится глава МВД Аваков и заместитель главы Офиса президента Тимошенко, – это хорошо. Так как это подтверждает его личностную самоидентификацию. Это привлекает к нему внимание и говорит ему о том, что он важная фигура. Пока у него есть это чувство, то он ничего не сделает с заложниками. Если же он поймет, что у него нет шансов, чтобы его восприняли как личность, то он может пойти на радикальные действия", - заключила она.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

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