Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

Ключевые тезисы:
- Оккупанты заявляют, что захватили город Торецк в Донецкой области
- Пока эта информация не имеет никакого подтверждения
- Захват города может способствовать дальнейшему продвижению врага
7 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские войска захватили город Торецк в Донецкой области. Если информация подтвердится, то это может привести к дальнейшему продвижению врага в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Карта DeepState вечером в четверг показывала, что "украинские войска были на северо-западной окраине Торецка и все еще имели некоторых солдат внутри самого города".
"Если же захват Торецка, стоивший Москве значительных потерь, подтвердится, то он будет способствовать дальнейшему продвижению российских войск по Донецкой области", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание описало тактику россиян.
"Во время наступления оккупанты уничтожают населенные пункты тяжелыми авиабомбами весом 1300 кг, артиллерией, ракетами и дронами, а затем посылают пехотные подразделения для атаки на незащищенных защитников", - пишет The Washington Post.
Также, отмечается, что другими целями России являются ключевой логистический узел Покровск и стратегически важный город Часов Яр.
"Россия ускорила уничтожение прифронтовых городов Украины в 2024 году до масштаба, которого раньше не видели в войне, используя планирующие бомбы и расширяющуюся сеть взлетно-посадочных полос", - отмечается в публикации.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.
Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" сообщил, что сейчас наблюдается сложная ситуация в Тернах, враг очень сильно давит с юго-востока, пытаясь замкнуть кольцо.
Кроме того, российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно.
Читайте также:
- На фронте россияне не прекращают массовые штурмы: военные назвали самое тяжелое направление
- Вернутся ли войска КНДР на фронт: эксперты озвучили интересный прогноз
- Наступление РФ замедлилось, войска КНДР исчезли с фронта: анализ разведки Британии
Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред