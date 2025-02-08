Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

Мария Николишин
8 февраля 2025, 16:10
61
Официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке.
Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP
Ситуация в Торецке / коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты заявляют, что захватили город Торецк в Донецкой области
  • Пока эта информация не имеет никакого подтверждения
  • Захват города может способствовать дальнейшему продвижению врага

7 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские войска захватили город Торецк в Донецкой области. Если информация подтвердится, то это может привести к дальнейшему продвижению врага в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Карта DeepState вечером в четверг показывала, что "украинские войска были на северо-западной окраине Торецка и все еще имели некоторых солдат внутри самого города".

видео дня

"Если же захват Торецка, стоивший Москве значительных потерь, подтвердится, то он будет способствовать дальнейшему продвижению российских войск по Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание описало тактику россиян.

"Во время наступления оккупанты уничтожают населенные пункты тяжелыми авиабомбами весом 1300 кг, артиллерией, ракетами и дронами, а затем посылают пехотные подразделения для атаки на незащищенных защитников", - пишет The Washington Post.

Также, отмечается, что другими целями России являются ключевой логистический узел Покровск и стратегически важный город Часов Яр.

"Россия ускорила уничтожение прифронтовых городов Украины в 2024 году до масштаба, которого раньше не видели в войне, используя планирующие бомбы и расширяющуюся сеть взлетно-посадочных полос", - отмечается в публикации.

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.

Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" сообщил, что сейчас наблюдается сложная ситуация в Тернах, враг очень сильно давит с юго-востока, пытаясь замкнуть кольцо.

Кроме того, российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно.

Читайте также:

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Торецк новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

17:28Украина
Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

17:19Звёзды
Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Последние новости

17:28

Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

17:22

Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

17:19

"Фуфло": путинистку Дубцову пытаются вычеркнуть из российского шоубизнеса

17:19

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

16:55

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
16:52

Как часто нужно стирать бюстгальтер: женщинам рассказали о "золотом" правиле

16:26

Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

16:10

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

16:02

Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

Реклама
15:48

Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

15:43

Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

15:35

Где 4 оленя: только люди с "орлиным зрением" смогут их увидеть за 10 секунд

15:25

"Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

15:07

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

15:04

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причинуВидео

14:38

Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

14:14

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:11

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

13:56

15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

13:52

Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

Реклама
13:39

Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

13:19

Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну "элитных" войск РФ

12:59

Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

12:35

СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

12:31

Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

12:25

Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

11:53

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

11:43

Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

11:36

Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветовВидео

11:10

Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

11:01

Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областяхФото

10:50

Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

10:43

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

10:38

Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

10:30

Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикетаВидео

10:10

"Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

09:28

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

09:01

"Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

08:10

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?мнение

07:52

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

Реклама
07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

05:00

Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

04:48

Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

04:35

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

04:10

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

04:00

"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

03:31

Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

03:00

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять