Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

Официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке.

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Ситуация в Торецке / коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты заявляют, что захватили город Торецк в Донецкой области

Пока эта информация не имеет никакого подтверждения

Захват города может способствовать дальнейшему продвижению врага

7 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские войска захватили город Торецк в Донецкой области. Если информация подтвердится, то это может привести к дальнейшему продвижению врага в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что официально Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Карта DeepState вечером в четверг показывала, что "украинские войска были на северо-западной окраине Торецка и все еще имели некоторых солдат внутри самого города".

видео дня

"Если же захват Торецка, стоивший Москве значительных потерь, подтвердится, то он будет способствовать дальнейшему продвижению российских войск по Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание описало тактику россиян.

"Во время наступления оккупанты уничтожают населенные пункты тяжелыми авиабомбами весом 1300 кг, артиллерией, ракетами и дронами, а затем посылают пехотные подразделения для атаки на незащищенных защитников", - пишет The Washington Post.

Также, отмечается, что другими целями России являются ключевой логистический узел Покровск и стратегически важный город Часов Яр.

"Россия ускорила уничтожение прифронтовых городов Украины в 2024 году до масштаба, которого раньше не видели в войне, используя планирующие бомбы и расширяющуюся сеть взлетно-посадочных полос", - отмечается в публикации.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.

Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" сообщил, что сейчас наблюдается сложная ситуация в Тернах, враг очень сильно давит с юго-востока, пытаясь замкнуть кольцо.

Кроме того, российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно.

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