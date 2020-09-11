Запрет смягчения карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Киев и 17 областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
По состоянию на 11 сентября Киев и 17 областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.
Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения показатели для ослабления противоэпидемических мер.
В Минздраве опубликовали список регионов Украины, отвечающих, а также не отвечающих требованиям для ослабления карантина.
Готовы к ослаблению карантина:
- Днепропетровска область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Херсонская область.
Не готовы к ослаблению карантина:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.
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Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
- В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 148 тыс. 756 случаев COVID-19.
- Всего в Украине выздоровели 67 тыс. 005 человек, зарегистрировано 3 тыс. 76 летальных случаев.