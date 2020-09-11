Запрет смягчения карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Стало известно, какие области не готовы ослаблять карантин / galka.if.ua

По состоянию на 11 сентября Киев и 17 областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения показатели для ослабления противоэпидемических мер.

В Минздраве опубликовали список регионов Украины, отвечающих, а также не отвечающих требованиям для ослабления карантина.

Готовы к ослаблению карантина:

Днепропетровска область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Херсонская область.

Не готовы к ослаблению карантина:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

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/ moz.gov.ua

Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.

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Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.