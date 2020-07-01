Повышение минимальной зарплаты: Кабмин утвердил новый график

Кабмин утвердил новый график повышения "минималки" / УНИАН

С 1 сентября нынешнего года минимальная заработная плата в Украине будет увеличена до 5 тысяч гривен.

Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года ‒ до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года ‒ до 6,5 тысяч гривен.

До того инициативу о повышении минимальной заработной платы впервые озвучил премьер-министр Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского. Руководитель правительства тогда отметил, что график поэтапного повышения "минималки" был разработан им совместно с руководителем Министерства финансов Сергеем Марченко.

К слову, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4,723 тысячи гривен.

Напомним, ранее эксперт-экономист Олег Пендзин спрогнозировал, что в третьем финансовом квартале 2020 года уровень средней заработной платы в Украине снизится на 900 гривен ‒ до 9 тысяч 500 гривен. По его мнению, главная причина массового снижения зарплаты – последствия пандемии и карантина, который вводился по причине китайского коронавируса Covid-19.