Затащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку

Уголовник изнасиловал школьницу / vn.npu.gov.ua

В одном из сел Винницкой области пьяный мужчина затянул в заброшенный дом 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из магазина, и изнасиловал.

Как сообщают в ГУНП Винницкой области, о насилии над ребенком сообщила мать школьницы около 15:30 в воскресенье, 28 ноября. О том, что произошло, ей рассказала дочь, вернувшаяся домой.

Полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 48-летнего мужчину, который находился у себя дома. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"Предварительно установлено, что девочку нетрезвый злоумышленник встретил на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Придя домой, девочка рассказала об этом матери", — говорится в сообщении.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения — содержании под стражей.

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