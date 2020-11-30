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Зеленский предложил Раде новую идею по кассовым аппаратам для ФОП

30 ноября 2020, 11:09

От имени президента на сайте парламента зарегистрирован соответствующий законопроект.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Украинский президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Текст документа доступен на официальном сайте Верховной Рады. В законопроекте обязательное введение кассовых аппаратов для ФОП предлагается отсрочить до 1 января 2022 года. А далее ‒ применять лишь для ФОП второй-четвертой групп.

Также предлагается:

  1. отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, которая указана в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров.
  2. продлить на год (до 1 января 2022 года ) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций;
  3. введение термина "дистанционные услуги".
  4. предусмотреть неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В Киеве 3 ноября устроили протесты возле Верховной рады. Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
  • 17 ноября парламент рассмотрел доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
Верховная Рада Владимир Зеленский кассовые аппараты ФОП
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