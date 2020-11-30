Зеленский предложил Раде новую идею по кассовым аппаратам для ФОП

Владимир Зеленский / GettyImages

Украинский президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Текст документа доступен на официальном сайте Верховной Рады. В законопроекте обязательное введение кассовых аппаратов для ФОП предлагается отсрочить до 1 января 2022 года. А далее ‒ применять лишь для ФОП второй-четвертой групп.

Также предлагается:

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, которая указана в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров. продлить на год (до 1 января 2022 года ) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций; введение термина "дистанционные услуги". предусмотреть неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

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Напомним, ранее Главред сообщал: