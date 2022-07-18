Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.

Такое заявление сделал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.

Увольнение Баканова

17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

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