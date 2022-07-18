Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУ

Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц, сказал президент.
В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.
Такое заявление сделал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.
Увольнение Баканова
17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.
Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".
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