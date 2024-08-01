Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине

Слухи о смене нескольких министров распространяются прессой еще с июня.

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В Кабмине могут появиться новые министры / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. Об этом глава государства говорил в четверг, 1 августа, с премьером Денисом Шмыгалем.

Пока неизвестно, когда именно эти изменения должны произойти.

"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения", - рассказал он в вечернем обращении. видео дня

Кадровые изменения в правительстве - что известно

СМИ анонсировали кадровые изменения в правительстве еще в начале июня. В частности, речь шла о назначении новых министров инфраструктуры и региональной политики.

По данным прессы, нынешний заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба может занять пост новосозданного министерства региональной политики, а на место Кулебы назначат нынешнего главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Фаворитом среди всех кандидатов на должность главы Мининфраструктуры СМИ называют председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

Впрочем, решение власти по неизвестным причинам откладывали. В частности, в июле Рада даже отложила по этому поводу заседание.

Слухи о смене некоторых министров подтвердил в свое время член комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский. Однако он отметил, что речь пойдет о "точечных изменениях" в правительстве, а именно нескольких министров, которые имеют "промахи" в своей работе.

"К отдельным министрам по поводу их деятельности точно есть вопросы. И я не исключаю, что в ближайшее время несколько министров могут встать перед вопросом о необходимости их увольнения", - отмечал он.

В то же время Вениславский опроверг, что, мол, готовятся сменить министра обороны Рустема Умерова.

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