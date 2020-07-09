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Эксперт назвал главные слабые стороны внешней политики Зеленского

Президент склонен идти по дорожке предшественников, сказал эксперт.

9 июля 2020, 05:28
Эксперт сообщил, что во внешней политике Зеленского есть несколько основных слабых сторон – Зеленский новости сегодня
Во внешней политике Владимира Зеленского есть несколько основных слабых сторон, сообщил эксперт / УНИАН

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что главные слабые стороны внешней политики президента Владимира Зеленского – недостаточная заинтересованность и осмысленность, инертность, а также интеллектуальная и инструментальная бедность.

Украинский лидер склонен идти по дорожке предшественников, а не пробовать что-то новое, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, во внешней политике нашей страны не сформулированы до конца национальные интересы, а, соответственно, государство не способно определять приоритеты, видеть цельную картинку мира и ставить стратегические задачи.

Собеседник добавил, что во внешней политике Зеленского есть и сильные стороны, в частности, желание президента экспериментировать, его готовность запускать новые процессы, преемственность – все старые внешнеполитические процессы так или иначе были продолжены, в частности, судебные процессы против РФ

Читайте такжеПопытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалилась"…несколько тактических попыток привнести что-то новое (деэскалация отношений с Польшей, активизация на турецком направлении, подвижки в энергетическом сотрудничестве с Беларусью и обмены пленными с РФ)", – назвал эксперт сильные стороны внешней политики главы государства.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что за год президентства Владимир Зеленский не допустил явных ошибок, а главный вызов и проблема для лидера страны – экономика и безработица.

Владимир Зеленский Илия Куса Зеленский новости
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