У Зеленского захотели ограничить число журналистов, которых допустят к президенту

Зеленского захотели ограничить число журналистов, которых допустят к президенту / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют создание журналистского пула (на 20-25 человек), который должен будет освещать работу главы страны.

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью порталу Вести."Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше - так делается в разных странах Европы, в США", ‒ заявил чиновник.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с ПутинымПо мнению Тимошенко, лишь в условиях организации журналистского пула "разговор получится предметным и продуктивным". При этом чиновник уверяет, что закрывать доступ представителям других СМИ (которые не попадут в пул) никто не собирается ‒ Офис президента будет отвечать на их запросы и "отправлять к ним руководителя или его заместителей".

"Это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", ‒ подытожил Тимошенко.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фотокопию заявления, которое было подано правоохранителям от лица президента Украины Владимира Зеленского. Документ датирован 7 ноября минувшего года. В поданном в СБУ заявлении Зеленский просит, чтобы его привлекли к уголовному производству против волонтера Маруси Звиробий и нардепа Софии Фединой ‒ в качестве потерпевшего.