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Зеленский объявил в Украине вторую волну COVID-19 и дал прогноз о сроках открытия границ

24 сентября 2020, 13:27

В Украину запрещен въезд иностранным гражданам, напомнил президент.

владимир зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа заболевших коронавирусом в Украине.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал Офис президента Украины в Facebook.

По словам главы государства, скачок числа заболевших до 3 тысяч больных COVID-19 в день и выше - это и есть вторая волна заболеваемости.

"Растет количество заболевших, поэтому у нас действительно сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна - мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было до 300 заболевших людей", - заявил Зеленский.

"Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину", - отметил он.

По словам президента, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно будут открыты границы для иностранных граждан.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

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Он также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

По его словам, локдаун может произойти как раньше 25 октября, так и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом, добавил он.

  • В Украине СOVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 3 тыс. 372 человек.
  • Всего с начала эпидемии в Украине умерли 3 тыс. 757 человек.
  • Выздоровели от СOVID-19 - 83 тыс. 458 человек.
  • Количество активных больных по состоянию на утро 24 сентября - 100 тыс. 891 человек.
Владимир Зеленский коронавирус Covid-19 граница
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