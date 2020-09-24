Зеленский объявил в Украине вторую волну COVID-19 и дал прогноз о сроках открытия границ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа заболевших коронавирусом в Украине.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал Офис президента Украины в Facebook.

По словам главы государства, скачок числа заболевших до 3 тысяч больных COVID-19 в день и выше - это и есть вторая волна заболеваемости.

"Растет количество заболевших, поэтому у нас действительно сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна - мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было до 300 заболевших людей", - заявил Зеленский.

"Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину", - отметил он.

По словам президента, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно будут открыты границы для иностранных граждан.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

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Он также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

По его словам, локдаун может произойти как раньше 25 октября, так и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом, добавил он.