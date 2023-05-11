Зеленский откровенно рассказал, фиксируются ли потери украинской армии и почему они не разглашаются

Президент отметил, что командование понимает потери своей армии в войне. В то же время Киев и в дальнейшем будет скрывать эту информацию от общественности.

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Зеленский рассказал, фиксируются ли потери украинской армии / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, president.gov.ua

В борьбе с российским агрессором Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей. Впрочем, украинские власти до сих пор не озвучили количество потерь, которые понесла наша армия с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, решение не делиться информацией о потерях Вооруженных сил было принято вместе с военными. Однако глава государства подчеркнул, что все цифры фиксируются, поскольку каждый человек, отдавший свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, важен.

"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, есть к сожалению, раненые. Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных", - сказал Зеленский.

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Украинский гарант добавил, что командование понимает потери собственной армии в войне. В то же время Киев в дальнейшем будет придерживаться решения скрывать эту информацию от общественности.

Потери Украины и России на войне

Напомним, что в декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время он подчеркнул, что потери оккупационной армии намного больше.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, во время боев на Востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - рассказала она.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных. Почти половина ликвидированных – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

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