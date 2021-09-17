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Зеленский отправляется с новым визитом в США: в ОП раскрыли программу встреч

17 сентября 2021, 19:40
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Президент примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

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Владимир Зеленский посетит США с новым визитом / president.gov.ua

В понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Он примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в ходе брифинга.

По его словам, у главы государства запланированы встречи с лидерами стран, а также генсеком ООН.

"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской громадой в США", – сказал Никифоров.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал о том, что на Банковой идет подготовка к новому визиту Владимира Зеленского в США с целью его участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в ходе своего визита в США в Вашингтоне провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Как заявил гарант, состоялись эффективные переговоры, а у администрации Штатов нет какого-либо негатива по отношению к Банковой.

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Официальные Киев и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому страны намерены продолжать сотрудничество в определенных направлениях. Украина и США будут работать над привлечением России к ответственности за агрессию в отношении украинского государства, поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс, военной помощью Киеву и реформами.

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