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Зеленский рассказал, доволен ли Минским форматом

6 октября 2020, 09:42

Президент Украины высказался по поводу нынешнего формата урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Зеленский
Зеленский рассказал, доволен ли Минским форматом / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский публично выразил недовольство Минским форматом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на интервью руководителя страны.

Зеленский отметил, что вопрос Нормандского формата решается технически в Минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", ‒ сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Минск на данный момент - единственный формат, который предусматривает влияние на изменение Конституции Украины извне. При этом официальный Киев продолжает работать в этом формате ‒ "чтобы был сохранен диалог".

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