Зеленский рассказал, когда Аваков может уйти в отставку

Зеленский не исключает отставки Авакова / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков может отправиться в отставку только после того как будет завершено расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Украинская правда.

По словам главы государства, расследование дел Шеремета и Гандзюк является персональной ответственностью главы МВД Арсена Авакова. Зеленский считает, что расследование этих дел должно быть доведено до логического конца.

"То, что я вижу, и общество это видит - там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе", - рассказал Владимир Зеленский.

Также гарант добавил, что он лично не просил Авакова уйти с поста министра внутренних дел после инцидентов в Кагарлыке и Броварах. Однако Зеленский подчеркнул, что в цивилизованных государствах ответственность за подобные скандалы несет министр.

"Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране... За такие вещи должен нести ответственность сам министр", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в связи с последними инцидентами – изнасилованием полицейскими девушки в Кагарлыке и перестрелкой в Броварах – 2 июня депутаты от фракции Голос начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако инициатива нардепов в итоге провалилась.

В пятницу утром, 5 июня, под Верховной Радой прошла акция протеста с требованием отстранения Авакова от занимаемой должности.

В свою очередь, Арсен Аваков не озвучивал намерений добровольно подать в отставку.