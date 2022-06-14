Зеленский рассказал о мире с Россией после Путина

Наша страна должна быть с точки зрения безопасности готова к любому моменту, говорит Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насколько продолжительным будет мир Украины с Россией после нынешней войны, будет зависеть от российской стороны.
Зеленскому задали вопрос о том, возможен ли продолжительный мир с Россией даже после того, как Украина вернет свои территории и после ухода президента Владимира Путина.
"Это зависит от желания российской стороны, видят ли они для себя цивилизованное развитие в будущем, это их выбор. Или они хотят просто быть отдельной цивилизацией без сообщения с остальным миром. Наша страна должна быть с точки зрения безопасности готова к любому моменту, любому вторжению, поэтому и строить наше государство мы будем строить именно на таких принципах. Быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны", - ответил Зеленский.
Война в Украине
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.
"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.
До того, в разведке сообщалось, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.
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