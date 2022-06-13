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Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантов

13 июня 2022, 23:39

Только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество, сказал Зеленский.

ВСУ, Зеленский
Зеленский / ВСУ, president.gov.ua

В боях на Донбассе украинская армия и наша разведка тактически все же обыграют российских военных. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 июня.

"Благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонской области. В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких сражений в Европе и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно — в артиллерийских системах", - говорит президент.

Зеленский отметил, что правительство ежедневно обращает внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и наконец конец российских издевательств над украинским Донбассом.

Война в Украине

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.

До того, в разведке сообщалось, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

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