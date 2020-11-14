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Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки

14 ноября 2020, 18:45

Президент прокомментировал обвинения оппонентов.

зеленский
Владимир Зеленский записал новое видео из больницы / Скриншот

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое видео, записанное в больнице, куда он попал после диагностирования у него коронавируса.

Соответствующий ролик размещен в канале главы государства в Telegram.

В частности, Зеленский заявил о том, что информация о том, что его лечение обходится в миллионы гривен является фейком.

По словам президента, он находится на лечении в больнице Феофания на общих условиях, как и другие пациенты.

"Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что моё лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даёте возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи", - сказал он в видеообращении к украинцам.

Зеленский подчеркнул, что продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции, и чувствует себя достаточно хорошо.

Коронавирус у Зеленского:

  • 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак заболели COVID-19.
  • Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу Феофания.
  • Позднее он опубликовал видеообращение и заявил, что чувствует себя "достаточно хорошо".
  • Глава государства поблагодарил всех за поддержку.
  • Он сообщил, что в режиме онлайн у него проходят "совещания, важные переговоры, звонки, работа в целом и личные теплые встречи, как с вами сейчас".
  • Главный врач больницы Феофания Игорь Семенов рассказал, что глава государства находится в больнице таких же условиях, как и другие пациенты.

Владимир Зеленский новости Украины
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