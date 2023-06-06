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Жданов назвал катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС

Мария Тупик
6 июня 2023, 18:59 обновлено 6 июня, 19:06
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Жданов отмечает, что Запорожская атомная электростанция теперь сможет работать только в холостом режиме.
Олег Жданов, Каховская ГЭС
Олег Жданов, Каховская ГЭС / Коллаж Главред, фото Главред, соцсети

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, какие последствия будут из-за разрушения Каховской ГЭС.

"Одним из последствий подрыва Каховской ГЭС станет падение уровня воды в Каховском водохранилище. В результате Крым остается без воды, поскольку Северо-Крымский канал наполнялся за счет дамбы, шлюз расположен прямо на ней. Для России и Крыма это важно, ведь, вспомните, в первую неделю войны, уже 28 февраля, россияне полным ходом расчищали канал и готовили шлюз к открытию. В феврале, когда могли быть заморозки", - говорит Жданов.

Жданов отмечает, что Запорожская атомная электростанция теперь сможет работать только в холостом режиме.

"В принципе, прямой угрозы ее выхода из строя нет, потому что, если она работает в холостом режиме, ей для охлаждения реакторов достаточно своих внутренних водохранилищ. А вот когда реакторы повышают мощность, тогда необходимо брать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Соответственно, пока не будет восстановлена плотина, ни вода в Крыму не появится, ни ЗАЭС не может быть запущена на полную мощность. Это, на мой взгляд, говорит в пользу той версии, что это мог быть неконтролируемый со стороны российского командования подрыв", - добавил он.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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