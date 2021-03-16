Жителей Симферополя "обрадовали" очередными проблемами

Жителей Симферополя предупредили о проблемах с водой / Скриншот Крым.Реалии

Жителей оккупированного Симферополя "обрадовали" новостью о перебоях в графике водоснабжения из-за "аварийно-восстановительных работ", сообщает так называемое "предприятие Вода Крыма" в Facebook.

Отмечается, что "в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения" по адресу улица "Героев Сталинграда", 19, 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика микрорайона "Героев Сталинграда".

Также сообщается, что, "в связи с заполнением магистрального водовода", 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика в поселках Давыдовка, Совхозное, пгт Аграрное, содовых товариществах Садовод, Юбилейный, Дачник, Дзержинец, поселке Богдановка, частично в селе Мирное.

Проблемы с водой в Крыму