Жителей Симферополя "обрадовали" очередными проблемами

Оккупанты Крыма предупредили жителей Симферополя о перебоях в графике подачи питьевой воды. Проблему объяснили "аварийно-восстанновительными работами".
Жителей оккупированного Симферополя "обрадовали" новостью о перебоях в графике водоснабжения из-за "аварийно-восстановительных работ", сообщает так называемое "предприятие Вода Крыма" в Facebook.
Отмечается, что "в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения" по адресу улица "Героев Сталинграда", 19, 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика микрорайона "Героев Сталинграда".
Также сообщается, что, "в связи с заполнением магистрального водовода", 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика в поселках Давыдовка, Совхозное, пгт Аграрное, содовых товариществах Садовод, Юбилейный, Дачник, Дзержинец, поселке Богдановка, частично в селе Мирное.
Проблемы с водой в Крыму
- На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России. Украинское государство готово возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.
- Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.
- Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что украинские власти рассматривают возможность строительства дамбы на Северо-Крымском канале. Киев ставит задачу полностью исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
- 28 февраля сообщалось, что в Крыму достигли "мертвого объема" два водохранилища – Симферопольское и Загорское.
Автор: Екатерина Трохимчук