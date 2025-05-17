"Китай дал добро воевать": Загородний сказал, почему Путин не приехал в Стамбул

С самого начала было понятно, что глава Кремля не приедет на переговоры в Турцию.

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Путин по-прежнему считает себя центром силы, заявил Загородний / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Кратко:

Украине выгодно, что Путин не приехал в Стамбул

Глава РФ хочет говорить Си Цзиньпином и Трампом

Украине выгодно, что российский диктатор Владимир Путин не приехал в Стамбул, ведь теперь президент Владимир Зеленский может требовать от Запада введения санкций против страны-агрессора. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Путин по-прежнему считает себя центром силы.

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"И изначально было совершенно очевидно, что он не приедет. Путин не хочет встречаться с Зеленским – он хочет говорить с Си Цзиньпином и Трампом, которых считает равными себе", - сказал эксперт.

"Судя по всему, Китай дал добро России воевать дальше. Поэтому Путин так себя ведет", - предположил Загородний.

Эксперт считает, что глава российской делегации "Мединский и дальше на переговорах будет носиться со "стамбульскими соглашениями", которых, на самом деле, никогда не было, даже несмотря на то, что ситуация для России уже совершенно не такая, как была в 2022-м".

"Ведь Украина сейчас в гораздо лучшем положении, чем в 2022 году: у нее есть своя промышленность, заработал ВПК, есть поддержка США и стран Евросоюза, оружие поступает в страну и т.д.", - добавил Загородний.

Переговоры в Турции - последние новости

Как писал Главред, 16 мая Стамбуле прошли мирные переговоры по Украине. Все детали читайте в материале: Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ.

Россия пытается подать переговоры в Стамбуле как логическое продолжение мирного процесса, который, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, был якобы сорван именно украинской стороной еще три года назад.

Тем временем президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Дело в том, что такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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