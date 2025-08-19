Когда Путин остановит войну - два варианта, которые могут перевернуть ситуацию

Кремль может прекратить войну в случае масштабной катастрофы или мощного удара по территории РФ, который станет шоком для населения, указывает эксперт.

Что может заставить Кремль остановить войну против Украины / Коллаж Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, kremlin.ru

О чем сказал Морозов:

Кремль может остановить войну против Украины по двум причинам

Путин и его окружение не имеет мотивации для прекращения войны

Кремль может задуматься о прекращении войны только в случае событий, которые непосредственно и болезненно ударят по самой России, ведь без масштабной катастрофы или шокирующего удара мотивации для остановки боевых действий у Путина и его окружения нет. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов

По его мнению, Кремль может начать задумываться над прекращением боевых действий лишь при определенных обстоятельствах. Первый вариант - возникновение масштабной техногенной катастрофы на территории самой России. Второй - нанесение Украиной, собственными силами или с помощью иностранных ракет, удара, который станет шоком для России и ее граждан.

Морозов подчеркнул, что такие события, безусловно, вызовут агрессивную реакцию и попытки Кремля мобилизовать ресурсы. В то же время, по его словам, чем больше анализируешь ситуацию, тем очевиднее, что решение Путина или его окружения о возможном завершении войны может появиться только после эскалации, которая непосредственно и ощутимо затронет саму Россию.

"В противном случае нет мотивации для Путина или его ближайшего окружения принимать решение о замораживании конфликта или откладывать окончательное решение на будущее. Почему? Российское население может видеть, как горят нефтеперерабатывающие заводы, комментировать это в YouTube с самыми резкими словами, но это никак не влияет на политические решения. Так что только масштабные, тяжелые события способны изменить позицию Кремля", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов поддержать мирное соглашение для завершения войны России против Украины без предварительного условия прекращения огня. При этом границы своих территорий Киев должен определять самостоятельно. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьера.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В Белом доме запланирована встреча с участием лидеров США, Украины и европейских государств. Согласно открытому графику президента США, опубликованному на сайте RollCall, Дональд Трамп поприветствует Зеленского в 20:00 по киевскому времени.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что даже в случае гипотетического согласия Украины на ультиматум российского диктатора Владимира Путина по отводу войск с Донбасса, сделать это безопасно нынешние условия войны не позволяют. Более того, подобное решение создало бы серьезную угрозу для Харьковской области.

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

