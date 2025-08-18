Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

Президенту Украины не стоит рассчитывать на существенную поддержку Европы в Вашингтоне, ведь главным партнером в войне остаются США, указывает эксперт.

Чем закончатся для Украины переговоры Зеленского и Трампа / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Золотарев:

Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку лидеров Европы

Для Трампа важно достичь результата в переговорах

Сворачивать боевые действия "на земле" Путин не планирует

В нынешних геополитических раскладах украинскому президенту не стоит надеяться на серьезную поддержку Европы. Дональд Трамп не видит в европейских странах равноправных партнеров и нацелен получить собственные политические дивиденды, в частности в виде Нобелевской премии мира, что делает переговоры в Вашингтоне рискованными для Киева. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По словам эксперта, рассчитывать на поддержку европейцев украинскому президенту в Вашингтоне не стоит - помощи от них не будет. Трамп давно не воспринимает европейские страны как равноправных партнеров. На саммите в Гааге во время переговоров с Урсулой фон дер Ляйен он фактически продемонстрировал, что может диктовать им условия, и убедился, что Европа уступает под давлением.

"И от Европы не стоит ждать более решительной поддержки и более существенной помощи Украине. Ведь после того, как Трамп заявил о готовности продавать американское оружие европейцам для Украины, за месяц Европа скинулась аж на полтора миллиарда евро. Полтора миллиарда евро - это всего десять дней войны!", - указывает он.

Андрей Золотарев подчеркивает, что основную военную помощь Украине всегда предоставляли США - две четверти от потребностей, тогда как европейцы обеспечивали лишь около четверти.

Относительно причин изменения позиции Трампа в пользу Кремля, эксперт отмечает, что для него важно достичь какого-либо ощутимого результата в переговорах по Украине. В этом смысле он ориентируется на пример Теодора Рузвельта, который получил Нобелевскую премию мира за посредничество в Портсмутском мире 1905 года между Россией и Японией. Тогда Россия потеряла часть Сахалина и отказалась от претензий на Корею, но сохранила лицо, не платя ни контрибуций, ни репараций. К тому же пример Барака Обамы, который тоже получил Нобелевскую премию мира, является для Трампа дополнительным раздражителем.

"Трамп - человек с гипертрофированным эго, и одна из его "идей-фикс" - получение Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет соберется 10 октября, и к этому времени Трампу необходимо, чтобы были сделаны хоть какие-то шаги в сторону мира, в том числе чтобы было достигнуто воздушное перемирие", - отмечает политолог.

Золотарев отметил, что такая ситуация выгодна для Путина, ведь массированные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и городам, которые усилились в последнее время, заставили население РФ впервые ощутить на себе последствия войны. Ранее для большинства россиян это выглядело как отдаленный колониальный конфликт, который их не касался. Однако закрытие аэропортов и остановка авиасообщения стали ощутимым ударом для страны. Именно поэтому Путина вполне устраивает "энергетическое и воздушное перемирие", однако сворачивать боевые действия на суше он не планирует.

"Судя по тому, что представляют собой плохой и катастрофический варианты, которыми может закончиться встреча в Вашингтоне, для Украины будет лучше, если встреча не завершится ничем. Вероятность этого существует, но последствия для нас также будут неблагоприятными: минус финансовая поддержка, минус военная помощь, минус разведывательная информация США. Эти последствия будут неизбежными в случае безрезультатных переговоров", - резюмировал он.

Переговоры Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не уступит свои территории российскому диктатору Владимиру Путину.

Перед переговорами с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп заявил, что имеет план завершения войны России против Украины, а также резко раскритиковал американские медиа.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова приложить максимум усилий для завершения войны и получения реальных гарантий безопасности. В то же время Россия снова ударила по мирным жителям ночью, вызвав гибель и ранения людей. По словам президента, заставить Кремль к миру можно только силой, и именно Трамп обладает такой силой.

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

