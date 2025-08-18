Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что знает, как завершить войну России против Украины, и резко раскритиковал американские СМИ.

https://glavred.info/war/tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-konce-voyny-v-ukraine-pered-peregovorami-s-zelenskim-10690739.html Ссылка скопирована

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Трамп раскритиковал СМИ из-за их критики действий президента США для окончания войны РФ против Украины

Он напомнил, что урегулировал 6 войн за 6 месяцев

Президент США отметил, что знает как закончить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с Владимиром Зеленским в Белом заявил, что знает, как закончить войну России против Украины и раскритиковал американские СМИ. Соответствующие сообщения глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что даже если бы Россия капитулировала, отказалась от Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих территорий в пользу Украины и США, медиа, которые он называет фейковыми, вместе с демократами все равно подали бы это как его провал и один из худших дней в истории страны. Именно так, по его мнению, действуют оппоненты, которых он считает радикальными и обреченными на поражение.

видео дня

"Я урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе, а тем не менее я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, как они рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в деле России/Украины, которая является войной сонного Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать преследовать. Это никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - написал Трампа.

Он также отметил, что эти люди, по его убеждению, лишены здравого смысла и интеллекта и только усложняют урегулирование войны между Россией и Украиной. Несмотря на это Трамп уверен, что сможет достичь результата, ведь всегда выполняет свои обещания.

Переговоры Трампа и Зеленского - чего ждать (мнение эксперта)

Как ранее писал Главред, вероятно, Белый дом стремится, чтобы переговоры Трампа с Зеленским состоялись в формате тет-а-тет, без участия европейских лидеров. Это выглядит показательно, ведь Трамп, по сути, не воспринимает европейцев как самостоятельных игроков, а также резко изменил позицию, начав отстаивать требования Кремля. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, Путин не планирует завершать войну с Украиной. Его стратегия заключается в том, чтобы выдвинуть предложения, которые Зеленский неизбежно отвергнет, после чего переложить ответственность за отсутствие мира на Киев, изображая президента Украины частью проблемы.

"В контексте переговоров Виткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал", - указывает он.

В итоге встреча Зеленского с Трампом, по мнению эксперта, не будет иметь положительных последствий для Украины.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отправится в США с целью убедить Дональда Трампа в важности продолжения поставок вооружения, независимо от хода переговоров по завершению войны с Россией. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Между тем европейские дипломаты получили от американских коллег сигнал о готовности к возможной трехсторонней встрече с участием Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться уже в конце недели. Как сообщает Sky News, пока что согласовать место проведения этого мероприятия европейским представителям не удалось.

Накануне переговоров с Зеленским в Вашингтоне, запланированных на 18 августа, президент США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине.

Другие новости:

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред