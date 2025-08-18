Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

О чем говорится в материале:
- Трамп раскритиковал СМИ из-за их критики действий президента США для окончания войны РФ против Украины
- Он напомнил, что урегулировал 6 войн за 6 месяцев
- Президент США отметил, что знает как закончить войну РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп перед переговорами с Владимиром Зеленским в Белом заявил, что знает, как закончить войну России против Украины и раскритиковал американские СМИ. Соответствующие сообщения глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что даже если бы Россия капитулировала, отказалась от Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих территорий в пользу Украины и США, медиа, которые он называет фейковыми, вместе с демократами все равно подали бы это как его провал и один из худших дней в истории страны. Именно так, по его мнению, действуют оппоненты, которых он считает радикальными и обреченными на поражение.
"Я урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе, а тем не менее я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, как они рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в деле России/Украины, которая является войной сонного Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать преследовать. Это никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - написал Трампа.
Он также отметил, что эти люди, по его убеждению, лишены здравого смысла и интеллекта и только усложняют урегулирование войны между Россией и Украиной. Несмотря на это Трамп уверен, что сможет достичь результата, ведь всегда выполняет свои обещания.
Переговоры Трампа и Зеленского - чего ждать (мнение эксперта)
Как ранее писал Главред, вероятно, Белый дом стремится, чтобы переговоры Трампа с Зеленским состоялись в формате тет-а-тет, без участия европейских лидеров. Это выглядит показательно, ведь Трамп, по сути, не воспринимает европейцев как самостоятельных игроков, а также резко изменил позицию, начав отстаивать требования Кремля. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По его словам, Путин не планирует завершать войну с Украиной. Его стратегия заключается в том, чтобы выдвинуть предложения, которые Зеленский неизбежно отвергнет, после чего переложить ответственность за отсутствие мира на Киев, изображая президента Украины частью проблемы.
"В контексте переговоров Виткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал", - указывает он.
В итоге встреча Зеленского с Трампом, по мнению эксперта, не будет иметь положительных последствий для Украины.
Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отправится в США с целью убедить Дональда Трампа в важности продолжения поставок вооружения, независимо от хода переговоров по завершению войны с Россией. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.
Между тем европейские дипломаты получили от американских коллег сигнал о готовности к возможной трехсторонней встрече с участием Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться уже в конце недели. Как сообщает Sky News, пока что согласовать место проведения этого мероприятия европейским представителям не удалось.
Накануне переговоров с Зеленским в Вашингтоне, запланированных на 18 августа, президент США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине.
Другие новости:
- Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за меткого удара ВСУ: что произошло
- Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции
- Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря
О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред