Комбриг морпехов из осажденного Мариуполя назвал два варианта спасения города

Разрушения в Мариуполе / Фото Reuters

Защищающий Мариуполь вместе с подразделением Азов командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына назвал два варианта деблокады города.

Первый вариант – "резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами", - пишет он в Facebook.

"Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", – отметил комбриг.

Вторым вариантом он считает политическое решение. Оно может быть вполне реальным при условии эффективной дипломатии. "Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны", – уточнил украинский защитник.

Волына обратился с призывом к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Ещё есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!".

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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