'Мы сильнее': Зеленский заявил, что Путин уже не в выигрышной позиции

Украина готова к прекращению огня, но Путин не хочет мира, подчеркнул Зеленский.

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Путин не хочет заканчивать войну, даже несмотря на потерю позиций / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Путин не планирует прекращать войну против Украины

Хотя позиция Путина уже не такая сильная, он все еще контролирует ситуацию

Путин вынужден будет искать выход из ситуации из-за давления мирового сообщества

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины, несмотря на то, что его позиции на поле боя уже не такие сильные, как раньше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Он не находится в слабой позиции. Он не в выигрышной позиции, но шесть месяцев назад его инициатива была сильнее. Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один наш отряд в Курской области", - отметил глава государства. видео дня

По его словам, Россия продолжает давить на Украину, как это было после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году.

"Это его тактическое понимание: давить по всем направлениям, пугать людей, пускать ракеты, чтобы создать себе лучшие условия в конце войны", - пояснил Зеленский.

Президент также опроверг заявления РФ о якобы нежелании Киева вести переговоры о прекращении боевых действий.

"Украина показала, что хочет окончания войны. Мы сильнее, чем он считал, и готовы к полному прекращению огня без всяких причин", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Путину теперь придется искать выход из ситуации, поскольку мировое сообщество не воспримет его отказ от прекращения войны. По его словам, "это будет касаться и других стран, которые до сих пор пытались балансировать между Украиной и Россией".

Перемирие на 30 дней - новости по теме

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры договорились о 30-дневном перемирии, предусматривающем прекращение атак на энергетическую и инфраструктурную сферу, а также проведение технических переговоров по реализации перемирия в Черном море и достижению устойчивого мира.

Путин в разговоре с Трампом заявил, что в случае установления перемирия необходимо остановить мобилизацию в Украине и ее перевооружение.

19 марта Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о первых шагах к реализации перемирия. После переговоров Зеленский подтвердил готовность Украины приостановить атаки на объекты энергетики и инфраструктуры России.

Как сообщал Главред, сам Трамп охарактеризовал разговор с Зеленским как "очень успешный".

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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