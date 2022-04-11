"Он на нашего быканет, тот в ногу шмальнет": оккупант рассказал матери о бунте военных РФ в Украине

Войска РФ массово отказываются продолжать воевать против Украины / Reuters

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехват разговора российского солдата из Краснодарского края с матерью. Он рассказал, что его подразделение называют "смертным полком", а 90% его коллег не хотят, как и он, идти в новое наступление. Отказников пытались убедить воевать и полковник, и священник, но не удалось. Командование на саботаж не реагирует, а командир на месте может и выстрелить.

Согласно опубликованному СБУ разговору оккупанта с матерью, он отказывается идти в наступление и говорит, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать".

Также он говорит, что о его подразделении слагают легенды как о "смертном полке", поэтому не хочет быть "фаршем". Около 90% его коллег отказались идти в новое наступление.

"…нас со 150 человек – 130 таких, как я", - сказал российский военный.

Кроме того, российский военный рассказал, что полковник пытался уговорить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Однако отказники предложили полковнику и церковнику возглавить колонну, которая едет на передовую. И они отказались. Потому солдаты "…спокойно, плюнув им под ноги, пошли".

Читайте такжеВойска РФ начали первый этап наступления на Донбасс, попытаются атаковать с юга и севера – АрестовичПодчеркивается, что командование на саботаж не реагирует, поскольку это может отразиться на ситуации непосредственно на военных позициях.

"…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…", - сказал военный РФ.

Также он подчеркнул, что враг теряет мотивацию. Защита Родины продолжается!

Война России против Украины

В Минобороны Украины ране рассказали о том, что РФ продолжает перегруппировывать войска. Оккупанты готовят наступление на Донбасс и собираются захватить подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. При этом они попытаются захватить и Харьков, но для решения такой задачи у них вряд ли хватит ресурсов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что большая война за Донбасс уже началась. В регионе идут серьезные бои. Значительное число техники и военной силы РФ передвигаются по территории областей.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия, как и раньше, пытается пробить коридор через Крым и Донбасс. Однако силы обороны Украины уверенно противостоят подобным действиям захватчиков.

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