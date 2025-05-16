Переговоры Украины и РФ зашли в 'тупик', но вмешалась Турция - CNN

В Турции считают, что переговоры Киева и Москвы прошли лучше, чем ожидалось.

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Переговоры Украины и РФ прошли "позитивнее, чем ожидалось" / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Кратко:

Переговоры прошли более позитивно, чем ожидалось

РФ требовала вывода ВСУ из части подконтрольных регионов

Турция вмешалась в критический момент и предложила обмен пленными

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось. Обе стороны воздерживались от обвинительной риторики. Об этом сообщил турецкий чиновник CNN.

"Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительной речи", - сказал турецкий чиновник.

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Одним из ключевых моментов переговоров стало требование российской делегации, чтобы украинская армия вывела войска из нескольких регионов, которые находятся под ее контролем. Россия требовала признать российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Турецкий чиновник утверждает, что этот вопрос обсуждался в контексте прекращения огня.

Когда переговоры достигли, по словам политика, "момента, который казался безвыходным", турецкая сторона предложила идею обмена пленными.

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских лиц и солдат", - рассказал чиновник.

Также он отметил, что казалось, что российская команда была менее заинтересована в консультациях, чем украинская. По его словам, это "две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить разные вещи". В то же время сам факт прибытия делегаций в Стамбул турецкий чиновник расценил как свидетельство заинтересованности обеих сторон в поиске выхода из ситуации.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Владимир Путин лично не приехал, делегации были представлены чиновниками среднего звена. Главными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Россия выдвинула неприемлемые для Украины требования - вывод украинских войск из 4 регионов. Также представители РФ намекали на оккупацию новых территорий и угрожали Харькову и Сумам.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения будут продолжаться, в частности на уровне лидеров. РФ и Украина согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня и договорились о новой встрече.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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