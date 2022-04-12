Путин оправдал войну в Украине и назвал сроки "спецоперации"

Война в Украине якобы "идет по плану", говорит президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько продлится так называемая "спецоперация" в Украине. Она будет продолжаться, до "достижения поставленных целей".
В ходе визита на Дальний Восток он заявил о том, что ход "спецоперации" идет по плану.
При этом ее целью он назвал "защиту" захваченного РФ Донбасса.
"Операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", - сказал Путин.
Он также назвал войну, развязанную РФ в Украине "трагедией", но оправдал себя.
"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия, бесспорно. Но Александр Григорьевич правильно сказал - выбора не оставили. Просто не было выбора. Оставался вопрос относительно времени. Когда это начнется. Вот и все", - цинично заявил Путин.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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