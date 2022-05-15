"Распаковали третью сотню": военные сбили 201-й истребитель оккупантов

Сбит 201-й вражеский истребитель / фото Диалог

14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов.

По информации ведомства в Facebook, около шести часов вечера, 14 мая, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов.с Его тип устанавливается.

Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов.

В общем, за сутки были поражены:

1 самолет (Су-30/Су-34)

7 БпЛА (ОТР)

взводный опорный пункт

КСП роты

10 бронированных машин;

около тридцати оккупантов

Война России против Украины на Донбассе

В России во второй половине апреля заявили о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что российские войска собираются захватить все районы Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в захваченный Крым.

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская сторона ожидает, когда придет тяжелое вооружение от Запада – до конца мая-начала июня. После этого украинские войска должны приступить к наступлению.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что если оккупационные войска России захватят Донбасс, то у оккупантов появятся возможности, чтобы расширить военную агрессию против Украины.

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