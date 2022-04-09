РФ стянула войска к границам Украины: на Сумщине заявили, что в случае атаки будут бить

На Сумщине укрепляют оборону и не советуют войскам РФ идти в атаку / Reuters

Россия продолжает серьезную концентрацию войск у границ Украины в Сумской области. Существует угроза нового военного вторжения оккупантов. Однако в регионе проводятся оборонительные мероприятия, врагу категорически не рекомендуют идти в атаку. Следует и в дальнейшем укреплять границу – проблемы будут даже в том случае, если Украины победит. Нужно ждать серьезных изменений на территории российского государства. Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Как сообщает DW, у украинских границ в на Сумщине продолжают скапливаться российские войска. Новое вторжение не исключено. Кордон частично уже контролируется Украиной, однако руководить таким протяженным участком крайне сложно.

Читайте такжеВ Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев"Мы частично контролируем границу, частично она еще открыта. У нас протяженность границы одна из самых больших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", - сказал Живицкий.

Регион готовится к возможной новой атаке российских войск. Укрепляются блокпосты и опорные пункты. Оккупантам не советуют идти в наступление. В области понимают, что проблемы вряд ли исчезнут даже в том случае, если Киев одержит быструю победу над Москвой. Угрозы не станет меньше, пока в РФ действует нынешний политический порядок.

"Мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им. Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - отметил Живицкий.

Также он добавил, что Украине следует построить стену, чтобы российские войска не смогли зайти на территорию страны. При этом следует провести серьезную работу в области противовоздушной обороны. Бомбардировки украинских городов с воздуха это серьезная проблема.

"Я остаюсь поклонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы невозможно было сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Ибо то, что наши города бомбятся и обстреливаются из воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверены, что это не повторится снова", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

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Война России против Украины

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Боевые действия продолжаются. В Министерстве обороны Украины заявили о работе оккупантов над перегруппировкой войск и новым наступлением. Они попытаются захватить весь Донбасс. Возможно, попробуют оккупировать и Харьков, но вряд ли они располагают таким ресурсом.

В Минобороны также уточнили, что РФ изменила план наступления на Украину. Вражеские войска не ожидали четкой и организованной обороны со стороны ВСУ. Теперь Москва проводит анализ ошибок и собирается снова пойти в атаку.

Американский генерал Майкл Милли считает, что война России против Украины может стать длительной и изматывающей. И Москва, и Киев отступать не собираются. Победой Украины может стать восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года.

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