УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

РФ стянула войска к границам Украины: на Сумщине заявили, что в случае атаки будут бить

9 апреля 2022, 09:20

Украина уже частично контролирует границу с Россией на Сумщине, сказал Дмитрий Живицкий.

войска России
На Сумщине укрепляют оборону и не советуют войскам РФ идти в атаку / Reuters

Россия продолжает серьезную концентрацию войск у границ Украины в Сумской области. Существует угроза нового военного вторжения оккупантов. Однако в регионе проводятся оборонительные мероприятия, врагу категорически не рекомендуют идти в атаку. Следует и в дальнейшем укреплять границу – проблемы будут даже в том случае, если Украины победит. Нужно ждать серьезных изменений на территории российского государства. Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Как сообщает DW, у украинских границ в на Сумщине продолжают скапливаться российские войска. Новое вторжение не исключено. Кордон частично уже контролируется Украиной, однако руководить таким протяженным участком крайне сложно.

Читайте такжеВ Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев"Мы частично контролируем границу, частично она еще открыта. У нас протяженность границы одна из самых больших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", - сказал Живицкий.

Регион готовится к возможной новой атаке российских войск. Укрепляются блокпосты и опорные пункты. Оккупантам не советуют идти в наступление. В области понимают, что проблемы вряд ли исчезнут даже в том случае, если Киев одержит быструю победу над Москвой. Угрозы не станет меньше, пока в РФ действует нынешний политический порядок.

"Мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им. Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - отметил Живицкий.

Также он добавил, что Украине следует построить стену, чтобы российские войска не смогли зайти на территорию страны. При этом следует провести серьезную работу в области противовоздушной обороны. Бомбардировки украинских городов с воздуха это серьезная проблема.

"Я остаюсь поклонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы невозможно было сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Ибо то, что наши города бомбятся и обстреливаются из воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверены, что это не повторится снова", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Смотрите видео ТСН – Зеленский сказал, что победа Украины это лишь вопрос времени

Война России против Украины

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Боевые действия продолжаются. В Министерстве обороны Украины заявили о работе оккупантов над перегруппировкой войск и новым наступлением. Они попытаются захватить весь Донбасс. Возможно, попробуют оккупировать и Харьков, но вряд ли они располагают таким ресурсом.

В Минобороны также уточнили, что РФ изменила план наступления на Украину. Вражеские войска не ожидали четкой и организованной обороны со стороны ВСУ. Теперь Москва проводит анализ ошибок и собирается снова пойти в атаку.

Американский генерал Майкл Милли считает, что война России против Украины может стать длительной и изматывающей. И Москва, и Киев отступать не собираются. Победой Украины может стать восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года.

Главред рекомендует:

viber
Сумская область российские войска новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыНикому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни жены В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВ Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путина "Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом"Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом Почему время работает против ПутинаПочему время работает против Путина
Поддержите Главред

Последние новости

09:20

РФ стянула войска к границам Украины: на Сумщине заявили, что в случае атаки будут бить

08:24

Военный комендант Самары, который ранее воевал в Чечне и Сирии, вернулся из Украины как "груз 200"

08:11

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

08:06

Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоВидео

07:24

"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель

Реклама
06:54

РФ пропустила удар от ВСУ по Киеву, Чернигову и Сумам: оккупанты меняют план атаки – Минобороны

06:42

"Кадыровцы" в Буче пытали украинцев - выжигали глаза и отрезали части телаВидео

06:28

Запад дошел до предела своих санкционных возможностеймнение

06:14

Военная катастрофа и новые зверства: РФ хочет добиться любой "победы" в Украине к 9 мая - CNN

05:38

Армия Путина готовит новое наступление на Харьков - разведка

05:07

Россия собралась набрать 60 тысяч новых военных: в США не уверены, что они дадут бой УкраинеВидео

04:30

Убивают детей, насилуют женщин и девочек: эксперт объяснил, почему орда Путина "идет вразнос"Видео

04:07

"Металл хорошо впитывает радиацию": оккупанты увезли с собой бомбу замедленного действия – ГалущенкоВидео

03:36

Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни

03:10

Уилла Смитта после драки в прямом эфире лишили Оскара на 10 лет

03:05

Удачная стрижка на короткие волосы боб каре с челкой, которая подходит всем женщинамФото

02:32

РФ будет наступать, пока ее не остановят: эксперт назвал конечную цель Кремля в войне в УкраинеВидео

01:43

Доставка тел будет происходить 2 раза в месяц: власти РФ боятся паники из-за потерь в Украине

01:13

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности

00:58

Победа будет быстрой: Зеленский объяснил, чего не хватает ВСУВидео

Реклама
00:38

Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

00:33

"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФВидео

08 апреля, пятница
23:59

"Пушечное мясо" кладут пачками: на Луганщине мобилизованных орков перемалывают десяткамиВидео

23:54

По-максимуму оружия для Украины и отказ Европы от газа из России: Шольц и Джонсон сделали заявленияВидео

23:34

ВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФВидео

23:04

Рок против войны: Maneskin показали клип с кадрами из Бучи в поддержку украинских беженцевВидео

22:59

Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФВидео

22:48

Гроб Жириновского после прощания пронесли на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет"

22:31

Путин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцевВидео

21:55

Убийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистовВидео

21:49

Спецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать городВидео

21:38

"Крови напилась": путинистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Бучу

21:31

Более 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – ГенштабВидео

21:23

"Железный щит" для Украины: в Словакии показали переброску комплексов С-300Видео

21:10

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:05

Такого в магазине не купить: восхитительно вкусный огуречный паштет с крекеромВидео

21:05

Отца Киркорова госпитализировали в реанимацию, ранее он фанател от Путина

20:40

Заявку на членство Украины в ЕС подадут летом – ЕрмакВидео

20:19

Известный миллионер навел огонь ВСУ на свой дом под Киевом для уничтожения орковВидео

20:10

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:03

Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыВидео

19:51

Голодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества

19:49

Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она забеременела – ДенисоваВидео

19:39

Почему украинцам стоит умножить на ноль русскую культурумнение

19:35

Отказался налить водку: в Буче оккупанты убили бывшего нардепа-миллионераВидео

19:15

Были массовые захоронения: в Макарове на Киевщине обнаружили тела 132 расстрелянных орками людейВидео

19:05

Украина готова говорить с РФ в Турции: вопросы безопасности, Крыма и Донбасса не решены – СМИ

19:01

Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего ветерана за фото с ВСУ

18:58

Фантастическая история спасения: житель Мариуполя вплавь выбрался из осажденного городаВидео

18:50

Руководство Евросоюза посетило Бучу: им показали последствия зверств оккупантов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять