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Уровень жизни под Киевом шокировал оккупантов РФ: удивились домам из кирпича, ноутбукам и Nutella

9 апреля 2022, 14:34

Когда захватчики пришли в дом, семья из Бородянки спряталась в погребе и услышала их разговор.

Жительница Бородянки рассказала, как удивились оккупанты уровню жизни в поселке / Скриншот видео ВСУ

Жители поселка Бородянка Бучанского района Киевской области рассказали, как российские войска, словно дикари, удивились местным домам из кирпича, ноутбукам в каждом доме и даже шоколадной пасте Nutella. Уровень жизни людей в пригороде шокировал захватчиков.

В Telegram-канале Вооруженных сил Украины опубликовали видео с рассказом местной семьи о приходе в поселок российских оккупационных войск.

Читайте такжеЛюди под руинами находились три недели: появились кадры полностью уничтоженной оккупантами БородянкиКогда захватчики зашли в дом, семья пряталась в подвале. В этот момент они слушали разговор оккупантов, которые были серьезно удивлены уровнем жизни в Киевской области. В частности, их шокировали дома из кирпича, ноутбуки в каждом доме и шоколадная паста Nutella.

"Пришли к нам и всю ночь были во дворе, мы сидели в погребе. У них такие фразы были: "Ты посмотри, у них все дома из кирпича, в каждом доме есть ноутбуки и жрут Nutella". Для нас это было шоком. Для нас это обычные вещи – кирпичный дом, ноутбук. Для нас обычная вещь Nutella, для детей, наверное. Для них - это чудо", - подчеркнула женщина.

Преступления армии РФ в Бородянке

Силы обороны Украины освободили Бородянку 1 апреля. Российские оккупанты постоянными бомбардировками разбомбили почти весь поселок. От некоторых домов остались только завалы.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали, как выглядят поселки Макаров и Бородянка после российской оккупации. Большинство домов оказались обстрелянными или разбомбленными. От некоторых зданий остались только завалы.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что во время оккупации в Бородянке зафиксированы случаи сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и детей. Установлен факт изнасилования бабушки. Жертвы запуганы и боятся говорить.

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