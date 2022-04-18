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Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по Львову

18 апреля 2022, 15:47

Еще 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

/ Скриншот

В понедельник утром, 18 апреля, во Львове в результате ракетного удара российских войск погибли семь человек, пострадали 11 человек.

В частности, среди пострадавших 3-летний мальчик из Харькова, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Сообщается, что мальчик вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Сейчас ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы для жизни нет.

Также еще 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, в результате обстрела 7 человек погибли.

"Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Самому младшему погибшему 30 лет. Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жильцов - когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!", - сказал мэр.

Добавим, что в Сети появилась запись, как пострадавшему оказывают помощь. Судя по записи, у ребенка пострадала рука. Медики сделали хирургическое вмешательство.

"Разбилось окно, был мощный взрыв и ему отсекло полпальчика", - рассказала мама пострадавшего.

Ракетный удар РФ

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские захватчики обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину.

В Киеве местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. На Днепропетровщине пострадали два человека в Синельниковском районе – там ракета попала в инфраструктурный объект. Был также "прилет" в Павлоградском районе: людей не задело, но была разрушена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщал Главред, военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет храниться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

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