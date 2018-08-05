В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу

Россияна Марковская весьма популярна в РФ

Обнаженное фото якобы пресс-секретаря Министерства обороны РФ Россияны Марковской на короткий период появилось в официальном Instagram ведомства Mil_Ru - да еще и в разделе "Истории", хотя МО РФ "сториз" никогда не публиковало. Наверное, поэтому публикация привлекла еще больше внимания - Instagram имеет механизм, который максимально распространяет по подписчикам первую сториз аккаунта.

Сториз, конечно, очень быстро удалили, но некоторым пользователям удалось сделать ее скрины. А дальше разгорелся неистовый срач на тему того, кто же все-таки оказался на фотоБольшинство из тех, кто принимал участие в идентификации, убеждены, что это была именно 26-летняя Россияна Марковская.

Последними сообщениями на странице Минобороны РФ является демонстрация военной силы России, в частности солдат, участвующих в учениях, и презентация самой современной ракетной системы.

Читайте такжеВперед в прошлое: в армии РФ появилось Главное военно-политическое управление"Тот, кто управляет аккаунтом Instagram Министерства обороны Российской Федерации, очевидно, забыл разлогиниться после очень сексуальной субботы", - прокомментировал фаталити фэйл один из пользователей.

Марковская известна в российском сегменте Instagram своей активностью. Она неоднократно выкладывала свои личные фотографии, что сделало ее популярной.

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