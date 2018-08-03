Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО

Сергей Шойгу

Комментируя слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, что НАТО получила выход к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии и Швеции, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что никакого "неограниченного доступа" к их территориям у альянса нет.

"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финской, ни к шведской территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", - цитирует Хультквиста РИА Новости.

По словам главы шведского оборонного ведомства, то же самое касается и военных учений.

"Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", - заключил он.

Накануне Шойгу сказал, что "вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции".

Напомним, 1 августа на военной базе Вазиани в Грузии стартовали ежегодные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Грузии, в маневрах "примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров альянса: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии".