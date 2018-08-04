Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном

Минобороны России недовольно Пентагоном

Обнародованные в США официальные документы, в которых находятся предложения Москвы Вашингтону по координации послевоенных действий в Сирии, являются подлинными, подтвердили в министерстве обороны РФ.

Как заявили росСМИ чиновники МО РФ, глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов еще в июле по специальным конфиденциальным каналам связи направлял письмо своему коллеге в США Джозефу Данфорду.

В сообщении содержались предложения вывести беженцев из лагеря "Рукбан" в контролируемом силами коалиции районе Эт-Танф, а также совместном разминировании Ракки и решении других гуманитарных проблем.

Читайте такжеВ гости к ИГИЛу и Асаду: жителям оккупированного Крыма предложили круизы в Сирию"Вызывает разочарование неспособность американской стороны придерживаться договоренностей об обнародовании содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - подчеркнули в Москве.

Напомним, стало известно, что глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов 19 июля направил председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду ряд тайных писем с предложениями по восстановлению в Сирии мирной жизни. Поскольку план предусматривал поддержку режима Асада, в Вашингтоне его встретили холодно.