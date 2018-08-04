Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии

Валерий Герасимов воспользовался секретным каналом между МО РФ и Пентагоном

Глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов 19 июля направил председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду ряд тайных писем с предложениями по восстановлению в Сирии мирной жизни.

Отправляя эти письма, Россия использовала канал связи, который тщательно охранялся, сообщает Reuters со ссылкой на правительственную докладную записку США.

Цель писем - предложить США сотрудничество в восстановлении Сирии и репатриации обратно беженцев. В своих письмах российская сторона отмечает, что сирийскому режиму Асада для "восстановления мирной жизни" и приема возвращающихся беженцев не хватает многого - оборудования, топлива, других материалов и средств.

Читайте такжеReuters рассказало об убийстве сына главаря ИГИЛПо данным агентства, российский план получил «ледяной прием» в Вашингтоне. США будут поддерживать такие усилия только в случае прекращения семилетней войны в Сирии и выполнения требований вооруженной оппозиции, включая такие шаги, как проведение выборов.

Российская сторона пока это сообщение не комментировала.

Напомним, 30 июня сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа. Позднее стало известно, что переговоры закончились крахом - представители оппозиции решительно отвергли требование о капитуляции, выдвинутое РФ и Асадом, и назвали его "унизительным".