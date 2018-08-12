КНДР отклонила все предложения США по разоружению - CNN

12 августа 2018, 00:09

В Пхеньяне отметили, что отношения между двумя странами зашли в дипломатический тупик.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре / Reuters

Северная Корея отклонила все предложенные США планы по разоружению Пхеньяна, назвав их "бандитскими".

Как сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники, Вшингтон требует "полной, поддающейся проверке денуклеаризации" и представил "конкретные предложения" по ее осуществлению.

КНДР в свою очередь готова предпринять "дальнейшие шаги" только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США. "США не оправдали наши ожидания, ответив международными санкциями и давлением", - заявили в Пхеньяне, отметив, что отношения между двумя странами зашли в дипломатический тупик.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет". 

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.

Так, судя по снимкам со спутника, опубликованных изданием, КНДР работает над созданием одной или двух жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США КНДР Северная Корея
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
00:25
В Крыму зверски избили экс-премьера и бывшего свата Кучмы: опубликовано видео
00:09
КНДР отклонила все предложения США по разоружению - CNN
11 августа, суббота
23:53
Задержание российского танкера в Херсоне: в Госдуме угрожают Украине
23:24
Из-за конфликта с США Эрдоган призвал граждан Турции продать доллары и евро
22:57
"Ножки-булочки". Каменских показала фигуру на пляже в Италии: опубликованы фото
22:29
Директор Вайкуле назвал реакцию на ее высказывание о Крыме "раздутой"
22:06
Смертельное ДТП на Запорожье: водителя маршрутки уличили в нарушении закона
21:40
Священник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церкви
21:35
Американская модель похвасталась попой на гидроцикле, опубликовано фото
21:07
Психолог объяснила, почему женщина обязана себе нравиться
20:42
В Харькове из-за мощного взрыва эвакуировали жителей многоэтажки: опубликовано видео Видео
20:24
Ева Лонгория после родов увеличилась вдвое: папарацци показали фото
20:18
“Толпы — на Кремль”. Следующий конфликт окружения Путина будет с народом России — экс-депутат Госдумы
19:59
"За собой подобного не замечал". В США опубликовали расшифровку разговора диспетчеров с угонщиком самолета
19:25
Создатели фильма о Стусе пообещали доснять сцену с участием Медведчука
18:45
“Новая грудь?”. Даша Астафьева покрасовалась в наряде с очень глубоким декольте
18:20
“Удар с локтя в лицо”. В Одессе парень избил семь женщин — СМИ
18:00
Кровавое ДТП на Запорожье: суд избрал меру пресечения водителю грузовика Видео
17:53
"У твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор устроил пьяное ДТП и угрожал журналистке Видео
17:26
В Коблево иностранец перерезал себе горло куском стекла — СМИ
17:19
В ЕС рассказали о проблемах в антикоррупционных органах Украины
17:00
Волкер рассказал, как Россия специально продлевает конфликт на Донбассе Видео
16:35
“Когда гуси красивее, чем ты”. Леся Никитюк показала новое забавное фото
16:26
Возросло число жертв кровавого ДТП в Запорожской области Видео
16:05
СМИ назвали "места силы" в Украине
16:01
Полторак за июль заработал почти десять солдатских зарплат
15:58
"Угасающий игрок": трансфер Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов межсезонья
15:35
“Они, с*ка, землю есть будут”. Шендерович потроллил угрозу МИД России США из-за новых санкций
15:10
Супрун назвала ключевой момент при похвале детей Видео
14:58
"Дело чести": в Украине разгорелся скандал из-за вырезанной из фильма о Стусе сцены с Медведчуком
14:45
"Оторвал руку". В Киеве мусоровоз покалечил атошника
14:29
У Порошенко ответили на вопрос, кто и за сколько "раскручивает" президента в Facebook
14:20
NASA перенесло запуск ракеты с зондом для исследования Солнца: названа дата Видео
14:19
Скандал на Львовщине: в морге тела в жару сутками держали без холодильных камер Видео
14:00
“Кошмарный вид. Будто грудь до пупка висит”. Настя Каменских похвасталась снимками из Италии
13:54
"Концепция работы с "агентами": эксперт назвал главную ошибку Путина
13:39
“Повредила крыло”. В Boeing с российскими туристами попала молния — СМИ
13:19
“Четвертый кризис”. Адвокат предупредил о серьезной угрозе жизни Сенцова
13:11
СБУ прояснила ситуацию с заблокированным в Херсоне российским судном
12:54
Погоня истребителя за угнанным в США самолетом попала на видео
12:36
"Пошли отсюда, с*ки": мэр Ивано-Франковска обматерил арбитров после "влета" "Прикарпатья" Видео
12:10
"Укрзализныця" похвасталась миллионными доходами от поездов сообщением Украина — РФ
12:00
Украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы
11:29
Порошенко в третий раз за лето пообещал поднять флаг Украины в Крыму
11:24
"Я туда не поеду": Вайкуле категорично высказалась о концертах в Крыму
11:09
Все 19 прокуроров по делу Кернеса заболели одновременно
10:54
Грозы, ливни и град: на западе Украины объявили штормовое предупреждение
10:34
Кровавое ДТП в Запорожской области: стали известны новые подробности Видео
10:23
Солнечное затмение 11 августа-2018: онлайн-трансляция
09:52
На Тернопольщине потерпел катастрофу легкомоторный самолет, пилот погиб
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять