КНДР отклонила все предложения США по разоружению - CNN

Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре / Reuters

Северная Корея отклонила все предложенные США планы по разоружению Пхеньяна, назвав их "бандитскими".

Как сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники, Вшингтон требует "полной, поддающейся проверке денуклеаризации" и представил "конкретные предложения" по ее осуществлению.

КНДР в свою очередь готова предпринять "дальнейшие шаги" только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США. "США не оправдали наши ожидания, ответив международными санкциями и давлением", - заявили в Пхеньяне, отметив, что отношения между двумя странами зашли в дипломатический тупик.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.

Так, судя по снимкам со спутника, опубликованных изданием, КНДР работает над созданием одной или двух жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.