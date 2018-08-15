"Все произойдет случайно". На Западе дали прогноз по поводу американо-российской ядерной войны

Ракета с ядерной боеголовкой / euobserver.com

США, Российская Федерация и, с меньшей вероятностью, Китайская Народная Республика могут непреднамеренно спровоцировать ядерный конфликт.

К такому выводу пришел журналист и сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир» Джеймс Актон, сообщает портал International Security. «Неядерное оружие все в большей степени способно угрожать агентам управления, контроля, связи и разведки двойного назначения, которые расположены на расстоянии или удалены от вероятных театров конфликта. Эта форма "запутывания" ядерных и неядерных потенциалов создает угрозу китайских или российских неядерных ударов против США или США, наносящих удары по Китаю или России, чтобы вызвать непреднамеренную ядерную эскалацию», − считает он.

По мнению Актона, вплоть до середины 1980-х годов американские спутники раннего предупреждения использовались только лишь для того, чтобы обнаружить запуск ракет с ядерными боеголовка. На данный момент же они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, вроде предоставления данных о противоракетной обороне, связанной с перехватом стандартных баллистических ракет.

Журналист полагает, что атака РФ на такие спутники будет восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны. «Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств», − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский политолог оценил вероятность ядерной войны между РФ и США.