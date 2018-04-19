Российский политолог оценил вероятность ядерной войны между РФ и США

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что в ближайшее время ядерная война между РФ и США "совершенно исключена".

Ядерного противостояния не хотят ни политики, ни военные обеих стран, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"В ближайшее время она (ядерная война — Ред.) совершенно исключена... я полагаю, вы имеете ввиду, война между Россией и Соединенными Штатами…", — отметил собеседник.

По его словам, ракетный удар США по Сирии был постановочным. "… и вот этот такой постановочный удар американцев показал, насколько осторожны американские военные, да и российские тоже…", — заявил публицист.

Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что ракетный удар по Сирии был пустым пиаром, ориентированным на внутреннюю аудиторию РФ и США, возможно, между российскими и американскими военными был "договорняк".