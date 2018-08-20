Украинцу в России дали два года тюрьмы за экстремизм

Роман Терновский / capital.ua

Суд в России приговорил украинца Романа Терновского к 2 годам и 3 месяцам колонии за участие в антироссийских акциях.

Об этом заявили официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

"Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - цитирует Петренко пресс-служба СК.

Следствие считает, что в 2015-2016 годах Терновский в Украине организовывал изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", а также неоднократно участвовал в митингах, "направленных против интересов России".

В октябре 2017 года, когда Терновского задержали в России, пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что Роман Терновский никогда не был членом ПС.

"Лично я его (Терновского. - Прим.) не знал и такая небольшая есть информация, что два или два с половиной года назад он был возле наших харьковских "правосеков", можно сказать сторонником "Правого сектора". Насколько мне сейчас известно, он не был членом организации", - сказал Скоропадский.